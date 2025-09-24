Tổng Bí thư tham quan vũ khí, khí tài tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân

Tham dự Đại hội có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban, bộ, ngành Trung ương, hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2020 đến nay...

Trước khi tham dự Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày ngoài trời và trong nhà về thành tựu của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội...

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Phát biểu mở đầu, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, sự ra đời, phát triển, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua trong các cuộc kháng chiến, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.