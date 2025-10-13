Tổng Bí thư: Tập trung giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc sáng nay, phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đảng bộ Chính phủ là Đảng bộ lớn, quan trọng trực thuộc Trung ương.

Đảng bộ là trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ, Thủ tướng và các tổ chức đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, hội nhập của đất nước.

Tổng Bí thư nhìn nhận nhiệm kỳ 2020-2025 phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ.

Tổng Bí thư: Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới...

Tổng Bí thư điểm lại các con số về chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế và hạ tầng được triển khai quyết liệt, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp... Ông cũng đánh giá cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ.

Theo Tổng Bí thư, đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai.

"Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái 'tự chủ chiến lược', nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhận định trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề với tư cách là lực lượng chủ chốt, tiên phong trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư nêu rõ tinh thần: "tất cả vì lợi ích của đất nước, của nhân dân"; "bám sát sự lãnh đạo của Đảng, lắng nghe đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân"; "phát huy vai trò trung tâm đoàn kết toàn xã hội, khơi dậy và huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển".