Tổng Bí thư: Sắp xếp, tinh gọn bộ máy để sau đại hội càng không làm được

Không có đất đai, tài nguyên mà quận, huyện đó lại khuyến khích được sản xuất, kinh doanh, thì địa phương không làm được "phải mang sách vở đến học, phải tính toán lại, phải rút kinh nghiệm...".

Tổng Bí thư khẳng định, chỉ có tăng trưởng mới có đủ tiềm lực để bảo vệ được đất nước, bảo vệ Tổ quốc, mới đủ điều kiện để thực thi các chính sách của Đảng, Nhà nước và mới đạt được các mục tiêu, mới bỏ được nguy cơ tụt hậu.

Cũng theo Tổng Bí thư, trong tăng trưởng có nhiều giải pháp nhưng bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu rất quan trọng. Bộ máy làm sao phải phục vụ cho xã hội phát triển, phải động viên được nhân dân có trách nhiệm tham gia, làm được như vậy thì toàn xã hội phải chuyển mình.

Đề cập mô hình chính quyền 3 cấp hay 4 cấp, Tổng Bí thư cho biết, phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, nhưng 80% các nước đều có chính quyền 3 cấp. Vừa qua, công an thí điểm trước bỏ cấp huyện vì công an chính quy đã về xã. Và khi mọi việc liên quan đến người dân đều làm trực tiếp ở xã, họ rất mừng. Khi đó, từ hộ khẩu, đăng ký ô tô, xe máy, thậm chí điều tra vụ án… công an xã đều xử lý được, không cần chờ đến huyện, tỉnh.

Tổng Bí thư cũng thông tin thêm, có ý kiến nêu Trung Quốc diện tích lớn, dân số đông nhưng có ít tỉnh, thành phố, còn Việt Nam diện tích nhỏ hơn, dân số ít hơn mà có đến 63 tỉnh, thành. "Chúng tôi nói việc này cũng phải nghiên cứu. Thực tế, có tỉnh tách ra rất phát triển, song có tỉnh nói hết đất, hết dư địa rồi, chỉ tính liên kết vùng, vì vậy mới có hội đồng vùng, liên kết vùng...", Tổng Bí thư nói.