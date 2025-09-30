Tổng Bí thư: Quân đội cần có đối sách giữ 'trong ấm ngoài êm', 'nội yên ngoại tĩnh'

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt quan tâm xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho bộ đội. Cần bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ luôn có ý chí chiến đấu cao; dám đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách; dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết thắng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, những thành tố “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ” cần tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới.

Theo Tổng Bí thư, thành tố “hiện đại” đã có bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến nay, nền móng đã vững chắc, điều kiện đã hội tụ thì cần đẩy mạnh xây dựng hiện đại ngay trong nhiệm kỳ này. Hiện đại là phải so với các nước trên thế giới, khu vực chứ không chỉ so với chính chúng ta những năm trước đây.

Để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại cùng với đẩy mạnh xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết, Tổng Bí thư cho rằng giải pháp căn cơ, bền vững là đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Ông nhấn mạnh về việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Mục tiêu là phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng.

Tổng Bí thư cũng lưu ý về việc ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, mang tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Điều này đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng.