Tổng Bí thư: Phòng chống sự hướng lái chính sách, vận động thiếu minh bạch

Đại hội có sự tham dự của 297 đại biểu chính thức là các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.800 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội.

Trước khi dự Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm “Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Quốc hội

Ảnh: Quốc hội

Thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này là cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.