Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về việc "mang chuông đi đánh xứ người"

Ngày 14/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Đối ngoại toàn quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Đảng ta tổ chức một hội nghị chuyên sâu về công tác đối ngoại với quy mô toàn quốc.

Những kết quả nổi bật

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là dịp để cùng nhìn lại việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và bàn những giải pháp mà Đại hội XIII đã đề ra. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta về công tác đối ngoại, trong 35 năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ khóa XII gần đây đã đạt được nhiều kết quả, thành tích rất tốt đẹp. Cụ thể:

Một là, từ phá thế bị bao vây, cấm vận, chúng ta đã tạo dựng và củng cố ngày càng vững chắc cục diện đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, thuận lợi cho công cuộc đổi mới.