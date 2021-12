Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị đối ngoại toàn quốc đầu tiên

Your browser does not support the audio element.

Trong phần tuyên bố lý do hội nghị, ông Lê Hoài Trung - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương - cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Đảng ta tổ chức một hội nghị chuyên sâu về công tác đối ngoại với quy mô toàn quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Hội nghị diễn ra tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.