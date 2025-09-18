Tổng Bí thư nêu những định hướng quan trọng khi sửa Luật Đất đai

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các dự án luật có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều quy định đan xen nhau. Trong bối cảnh sửa đồng thời các luật, rất dễ phát sinh mâu thuẫn, chồng chéo, dẫn đến việc phải tiếp tục sửa đổi trong một thời gian ngắn nên phải được xem xét kỹ lưỡng.

Ngày 18-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án Luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và Luật Đầu tư.

Theo Tổng Bí thư, các nội dung đưa ra trao đổi đều là những vấn đề lớn, khó, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, tâm huyết, bảo đảm giải quyết được cơ bản những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn và tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cần bảo đảm yêu cầu, nhận diện đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay; bảo đảm phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ. Các quan điểm, định hướng lớn và các chính sách quan trọng của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai cần được đặt trong tổng thể với các luật có liên quan, về thuế, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch, địa chất và khoáng sản.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung khẩn trương thực hiện nghiêm túc việc xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn do quy định của pháp luật trên lĩnh vực đất đai, phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; tiếp tục nghiên cứu kỹ các phương án để xử lý hài hòa, tháo gỡ vướng mắc.

Nêu rõ Luật Đất đai là một đạo luật quan trọng, có phạm vi tác động rất lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ việc sửa đổi cần phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phải được đầu tư nguồn lực, thời gian để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.