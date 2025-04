Một là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ổn định, hòa bình.

Hai là phát triển đất nước đạt được các mục tiêu đã đặt ra năm 2030, năm 2045 - 100 năm thành lập nước.

Ba là nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, thực hiện điều mong muốn của Bác Hồ là ai cũng được ấm no, hạnh phúc, ai cũng được học hành.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thực hiện được 3 nhiệm vụ này, mọi người dân Việt Nam đều phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, hòa bình, ổn định, đoàn kết, ai cũng phải lao động sản xuất, sáng tạo, tạo ra nhiều của cải, vật chất cho đất nước, phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu.

"Đảng và Nhà nước phải đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tự do cho mọi người dân. Không được để người dân bị đói nghèo. Ai cũng được chăm sóc sức khỏe, ai cũng được học hành, ai cũng được thụ hưởng thành quả cách mạng của đất nước độc lập, tự do", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư tin tưởng đội ngũ cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ sẽ tiếp tục đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình, hoạt động ngày càng tích cực, giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ để đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp chung của Đảng và dân tộc.