Tổng Bí thư: Lực lượng Công an phải kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất

Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ qua được tập thể Bộ Chính trị đánh giá cao.

Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, đưa lực lượng công an nhân dân (CAND) “vượt qua chính mình”, có bước trưởng thành và lớn mạnh vượt bậc, củng cố sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng CAND “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Lực lượng Công an đã tiên phong mở đường triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai.