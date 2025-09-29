Tổng Bí thư: KH&CN là con đường sống còn để phát triển nhanh và bền vững

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ KH&CN, ghi nhận những đóng góp to lớn, xuyên suốt của ngành. Tổng Bí thư cũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành BC-VT, ngành KH&CN và an ninh, quốc phòng.

Buổi lễ có sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ các thời kỳ.

Chiều 29/9, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông (BC-VT), 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 1.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm ôn lại chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của hai ngành BC-VT và KH&CN. Ông nhắc lại, ngay từ khi chưa giành được chính quyền, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác giao thông liên lạc và khoa học - công nghệ. Tháng 8/1945, Ban Giao thông chuyên môn được thành lập tại Tân Trào – dấu mốc mở đầu cho ngành Bưu điện Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng vạn cán bộ giao bưu, chiến sĩ thông tin đã không tiếc máu xương để giữ cho “mạch máu thông tin” luôn thông suốt. Cùng lúc, các nhà khoa học Việt Nam dốc sức nghiên cứu, chế tạo vũ khí, thuốc men, giống cây trồng… góp phần trực tiếp vào thắng lợi.

Tổng Bí thư dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh”; “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Tổng Bí thư nêu rõ, sau gần 40 năm đổi mới, đất nước đạt bước phát triển vượt bậc, từ quốc gia nghèo nàn trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á, thứ 32 thế giới. Ngành BC-VT và KH&CN có đóng góp quan trọng trong thành tựu chung đó.

BC-VT đã đi đầu trong số hóa, đưa Internet vào Việt Nam từ 1997, tạo không gian mới cho học tập, sản xuất, kinh doanh, giải trí, hội nhập. Đến nay, 4G phủ gần 100% dân số, 5G đang triển khai, Việt Nam thuộc số ít quốc gia tự thiết kế, chế tạo thành công thiết bị 5G. Hạ tầng bưu chính hiện đại, ứng dụng công nghệ số, trở thành nền tảng logistics cho thương mại điện tử.