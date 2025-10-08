Tổng Bí thư gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam được Bộ Tài chính giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về trọng dụng, thu hút nhân tài, tiếp thu các tinh hoa công nghệ của nhân loại, phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ của toàn dân tộc, trong đó có đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với các trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Cho đến nay, Mạng lưới đã có mặt trên 22 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong các ngành công nghiệp quan trọng.

Đồng thời, thực hiện các chủ trương tại các Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, bên cạnh 10 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo tại các nước, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cũng đang bảo trợ cho 5 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các ngành công nghệ chiến lược để phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia nhằm giải quyết các bài toán lớn của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh ngày nay, trong kỷ nguyên mới của đất nước, vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia kiều bào trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao. Việc tham gia xây dựng đất nước không nhất thiết phải trở về mới có thể đóng góp, mà có thể thực hiện thông qua kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức, hợp tác quốc tế, từ đó phát huy cao nhất tiềm năng trí tuệ người Việt trên toàn thế giới vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, các chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam trong thời gian qua như: tham gia góp ý xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược và đóng góp tích cực vào việc giải quyết các bài toán lớn theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; hỗ trợ các trường đại học, doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mở rộng thị trường. Nhiều thành viên Mạng lưới đã mở doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, đầu tư, kinh doanh với Việt Nam.