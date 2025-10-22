Tổng Bí thư gặp cán bộ các Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Bắc Âu

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan của Tổng Bí thư và Phu nhân từ ngày 20-22/10.

Mở đầu chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thanh Bình bày tỏ niềm vinh dự được đón Tổng Bí thư và Phu nhân tới thăm, khẳng định đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn với cộng đồng hơn 16.000 người Việt tại Phần Lan – một cộng đồng đoàn kết, hội nhập tốt, luôn hướng về quê hương đất nước.

Đại sứ cho biết, thời gian qua, các hội đoàn người Việt tại Phần Lan như Hội Người Việt, Hội Sinh viên, Hội Trí thức Việt Nam, BizVietnam… đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, từ dạy tiếng Việt, tổ chức Tết Nguyên đán đến sự kiện “Ngày Việt Nam tại Phần Lan – Kỷ nguyên vươn mình”, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư và Phu nhân gặp các cán bộ các Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Bắc Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện cộng đồng Phần Lan, bà Đỗ Thị Bích Hằng, Chủ tịch BizVietnam, xúc động chia sẻ niềm tự hào khi được đón Tổng Bí thư và Phu nhân. Bà nhấn mạnh, dù xa quê hương nhưng bà con người Việt tại Phần Lan luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và các hoạt động thiện nguyện hướng về Tổ quốc.

Từ Thụy Điển, bà Trần Thị Hiền, đại diện Hội Chuyên gia Khoa học – Công nghệ Việt Nam tại Thụy Điển, báo cáo với Tổng Bí thư về hoạt động của hội với gần 100 thành viên là giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu đang làm việc tại các viện, trường và doanh nghiệp lớn. Bà kiến nghị tạo điều kiện để kết nối sâu hơn giữa chuyên gia kiều bào và mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến, góp phần phát triển quê hương.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh chia sẻ kinh nghiệm của Đan Mạch – quốc gia đi đầu về phát triển xanh, hạnh phúc và sáng tạo, đồng thời đề xuất hợp tác xây dựng “vòng tuần hoàn nhân lực khép kín” giữa hai nước, kết nối chuyên gia người Việt tại Đan Mạch trong các lĩnh vực năng lượng sạch, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đại sứ cũng giới thiệu các sáng kiến cụ thể như “Cầu nối Năng lượng Xanh”, “Số hóa Y tế và Xã hội”, “Vườn ươm Đổi mới Sáng tạo Bền vững”, thể hiện vai trò cầu nối tích cực của các cơ quan đại diện và trí thức kiều bào.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan của Tổng Bí thư và Phu nhân từ ngày 20-22/10. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Không khí buổi gặp thêm phần xúc động khi các đại biểu cùng nghe bài thơ “Gửi về Đất Mẹ” do kiều bào Phần Lan trình bày, gửi gắm tình yêu thương, lòng biết ơn và niềm tin hướng về Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi gặp gỡ bà con kiều bào Bắc Âu – những "đại sứ văn hóa” góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước sở tại. Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc, là nguồn lực quý báu đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư thông tin về tình hình trong nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất, sáng kiến của kiều bào về đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ; khẳng định Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt Nam ở nước ngoài yên tâm sinh sống, học tập, làm việc và đóng góp cho đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thông báo việc Việt Nam và Phần Lan đã thống nhất nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh, giáo dục, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tặng hoa các nghệ sĩ tại Chương trình hòa nhạc ở Phần Lan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết thúc buổi gặp, trong không khí đầm ấm và tự hào, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Âu luôn đoàn kết, hướng về Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nhân ái, cần cù, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, vun đắp hình ảnh Việt Nam năng động, thân thiện, giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dự thưởng thức Chương trình hòa nhạc đặc biệt do Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và Thành phố Helsinki (Phần Lan) tổ chức.