Tổng Bí thư: Dự kiến khoảng 10% Ủy viên Trung ương khóa mới dưới 47 tuổi

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm sáng nay chủ trì buổi gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.

Phát biểu tại gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, những gì đất nước đạt được hôm nay, từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu, chiến tranh tàn phá, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế đều có phần đóng góp công sức của các nguyên lãnh đạo, lão thành cách mạng.

Di sản quý báu mà các nguyên lãnh đạo, lão thành cách mạng để lại không chỉ là những văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển, những công trình, những nhà máy, xí nghiệp, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... mà còn là bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, là tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại gặp mặt.

Tổng Bí thư cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21.

Tổng Bí thư cho rằng, ngoài nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân thì Đảng và Nhà nước cũng cần sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các nguyên Ủy viên Trung ương, các cán bộ cấp cao, những người hiểu sâu về quy luật phát triển, từng trải qua những tình huống khó khăn, luôn kiên định mục tiêu vì nước, vì dân.

Nguồn lực và sức sáng tạo trong dân rất lớn

Nêu các nhiệm vụ, Tổng Bí thư lưu ý, phải đảm bảo chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định xã hội, ổn định đất nước; phát triển đất nước nhanh và bền vững, không thể chậm trễ hơn được; đồng thời nâng cao và thỏa mãn nhu cầu của nhân dân về cuộc sống tinh thần, vật chất.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, Tổng Bí thư chia sẻ: "Chúng ta muốn phát triển trước hết bộ máy phải rất nhẹ nhàng thì mới bay cao, bay xa".