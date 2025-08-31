Tổng Bí thư cảm ơn Trung Quốc cử khối quân nhân tham gia diễu binh 2/9

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng việc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cử ông Triệu Lạc Tế đại diện cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và cử khối quân nhân tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Chia sẻ về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Việt Nam đạt được trong 80 năm qua, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc anh em.

Việt Nam và Trung Quốc duy trì ổn định và phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nước theo đúng phương hướng "6 hơn", trong đó quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng thực chất và sâu sắc.

Tổng Bí thư cho rằng hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, đồng hành vững bước đi lên CNXH; Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi hội kiến

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế phát biểu tại hội kiến

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chúc mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu phát triển nổi bật, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.