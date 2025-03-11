Tối 2/11, tại không gian Hồ Văn – Văn Miếu Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật thời trang “Áo dài trên con đường di sản” đã mang đến hành trình đầy cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp di sản Việt qua tà áo dài.

Chương trình “Áo dài trên con đường di sản” là điểm nhấn của Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 do Sở VH&TT Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức thực hiện. Không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn là sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, là niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt. Để tôn vinh vẻ đẹp ấy, chương trình nghệ thuật “Áo dài trên con đường di sản” mở ra một không gian đậm hồn Việt. Chương trình kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật và trình diễn áo dài. Nét đẹp của tà áo dài Việt Nam tỏa sáng giữa không gian di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Khán giả đã được chiêm ngưỡng hơn mười bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ các di sản của Hà Nội, Huế, Ninh Bình và Tây Nguyên. “Áo dài trên con đường di sản” nhằm tôn vinh tà áo dài Việt Nam trong không gian di sản. Chương trình nghệ thuật “Trên con đường di sản” sẽ có 3 đêm biểu diễn nghệ thuật tại Hồ Văn - Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong đó, “Áo dài trên con đường di sản” - tôn vinh tà áo dài Việt Nam trong không gian di sản; “Hà Nội ơi” - chương trình nghệ thuật mang âm hưởng lãng mạn, tri ân Thủ đô ngàn năm văn hiến; “Sông Hồng gọi, đại ngàn reo” - hòa quyện âm sắc đồng bằng và miền núi, gợi mở bản giao hưởng của đất nước.