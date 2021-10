Tôn vinh các nữ 'chiến sĩ' vừa tham gia chống dịch COVID-19 vừa tận tâm chuyên môn của BV Phụ sản TW

Ngay lúc này nhiều nữ thầy thuốc của chúng tôi vẫn đang miệt mài chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 tại BV dã chiến số 6 của TP HCM. Họ xứng đáng là những bông hoa tiêu biểu, dấn thân trong rất nhiều bông hoa đẹp của BV Phụ sản TW"- Giám đốc Trần Danh Cường chia sẻ.

29 thí sinh đại diện cho 39 khoa phòng, đơn vị của BV Phụ sản Trung ương tham gia dự hội thi "Phụ nữ BV Phụ sản TW: Duyên dáng - Chuyên nghiệp - tận tâm".

Dù ở khối chuyên môn hay khối hậu cần, phòng ban, các video dự thi đều phản ánh đúng tinh thần Duyên dáng trong cư xử, Chuyên nghiệp trong công tác và Tận tâm trong chăm sóc với người bệnh, người nhà người bệnh. Đặc biệt có 4 Clip được thực hiện trong tâm dịch tại TP HCM do chính các nữ nhân viên y tế bệnh viện và các đồng nghiệp thực hiện.