Tôn vinh áo dài trên bờ biển Vĩnh Hy

Hồng Phúc| 19/09/2025 07:51

Miss Ocean 2025 đưa áo dài ra bờ biển Vĩnh Hy (Khánh Hòa), tạo nên màn trình diễn vừa truyền thống vừa hiện đại. Các bộ trang phục cũng lấy cảm hứng từ biển, gió, san hô, ngọc trai, câu chuyện băng tan để truyền tải tinh thần đại dương.

z7025223846271-864818f62c8022062573d484cc640a6d.jpg
Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Đại dương đang diễn ra tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa), Miss Ocean Fashion Show 2025 mang đến 12 BST lấy cảm hứng đại dương.
z7025223870401-08a07bf7673f58cae7f668f27e687254-2149.jpg
Hoa hậu Ngọc Châu (phải) và Thu Uyên làm first face trong BST của Hoàng Minh Hà.
z7025242529462-88ec24592c23a464e4af0d331a8dc74b.jpg
z7025243355773-d10e0d0fcbbfd2698e8d1878a2f1c655-5200.jpg
Các thiết kế với tone ánh vàng, trắng, gợi ánh sáng mặt trời trên biển.
lb-1604.jpg
Bên cạnh những thiết kế hiện đại, show thời trang nhằm tôn vinh áo dài Việt trên bờ biển Vĩnh Hy.
z7025249046344-8e65ee003e0a7f0e6a75d760d58e84be.jpg
z7025248966446-a0be9b947007f34d4d64c59c2bcf270c.jpg
Hà Hữu Tiến lấy cảm hứng từ gió, sóng biển với bảng màu trắng, xám, xanh, cam, gợi sắc thái thiên nhiên.
z7025257873483-22c4f587bb0b97f104b020e589bad65e-6789.jpg
z7025257766934-2c5bb3df070c3097bc95753e4e524299-7944.jpg
Phạm Thiên Nhã đưa xu hướng đầm đuôi cá, color block trở lại.
z7025261043659-b52d63e628f4e276d351df44824757ad.jpg
z7025260925444-2a571ee4aa4c94484ed6eae08868e970-6413.jpg
Phong cách chợ quê Huế được tôn vinh trong bộ sưu tập O ơi của NTK Bùi Thị Quỳnh Như.
z7025264887617-f59a49a5214516a87b06648f29447c71.jpg
Xu hướng bất đối xứng và xếp ly sáng tạo từ hình ảnh biến hóa của sóng biển được nhiều nhà thiết kế yêu thích.
z7025269783785-369dacf3208dc3f603fa72fdb8f01177.jpg
Phong cách thời trang lấy cảm hứng thành phố dưới biển Atlantis kết hợp yếu tố vị lai xuất hiện tại Miss Ocean Fashion Show 2025.
z7025318570604-063981bf0e7da8a9102c4e3970d4f037.jpg
z7025318668838-3ba50075cb5048bf1118dd5ac5f59ef0-7920.jpg
Thiết kế lấy cảm hứng từ câu chuyện băng tan, kỳ vọng kêu gọi bảo vệ môi trường.
z7025321294262-b33434482175373e9fa569d94c717d3a.jpg
z7025321114829-139991c7c0ffcdc766749716b8d8a728.jpg
Gam màu nâu lấy cảm hứng từ những rặng san hô dưới biển được đưa lên sàn diễn thời trang.
z7025339644174-b13943cb3a0120f39039f2167316b62a-3407.jpg
z7025339746919-cefeffb41f904106cd02c74b7153c2aa-3916.jpg
Ngọc trai, sóng biển, san hô trở thành chất liệu chính của những thiết kế trên sàn diễn thời trang thuộc khuôn khổ Hoa hậu Đại dương 2025. Sau buổi diễn, thí sinh tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19/9 bên bờ biển vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa).
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/ton-vinh-ao-dai-tren-bo-bien-vinh-hy-post1779348.tpo
