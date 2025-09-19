Tôn vinh áo dài trên bờ biển Vĩnh Hy

Miss Ocean 2025 đưa áo dài ra bờ biển Vĩnh Hy (Khánh Hòa), tạo nên màn trình diễn vừa truyền thống vừa hiện đại. Các bộ trang phục cũng lấy cảm hứng từ biển, gió, san hô, ngọc trai, câu chuyện băng tan để truyền tải tinh thần đại dương.

Trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Đại dương đang diễn ra tại vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa), Miss Ocean Fashion Show 2025 mang đến 12 BST lấy cảm hứng đại dương. Hoa hậu Ngọc Châu (phải) và Thu Uyên làm first face trong BST của Hoàng Minh Hà. Các thiết kế với tone ánh vàng, trắng, gợi ánh sáng mặt trời trên biển. Bên cạnh những thiết kế hiện đại, show thời trang nhằm tôn vinh áo dài Việt trên bờ biển Vĩnh Hy. Hà Hữu Tiến lấy cảm hứng từ gió, sóng biển với bảng màu trắng, xám, xanh, cam, gợi sắc thái thiên nhiên. Phạm Thiên Nhã đưa xu hướng đầm đuôi cá, color block trở lại. Phong cách chợ quê Huế được tôn vinh trong bộ sưu tập O ơi của NTK Bùi Thị Quỳnh Như. Xu hướng bất đối xứng và xếp ly sáng tạo từ hình ảnh biến hóa của sóng biển được nhiều nhà thiết kế yêu thích. Phong cách thời trang lấy cảm hứng thành phố dưới biển Atlantis kết hợp yếu tố vị lai xuất hiện tại Miss Ocean Fashion Show 2025. Thiết kế lấy cảm hứng từ câu chuyện băng tan, kỳ vọng kêu gọi bảo vệ môi trường. Gam màu nâu lấy cảm hứng từ những rặng san hô dưới biển được đưa lên sàn diễn thời trang. Ngọc trai, sóng biển, san hô trở thành chất liệu chính của những thiết kế trên sàn diễn thời trang thuộc khuôn khổ Hoa hậu Đại dương 2025. Sau buổi diễn, thí sinh tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19/9 bên bờ biển vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa).