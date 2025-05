Tôn tượng Phật lớn nhất thế giới sẽ xuất hiện tại Thanh Hóa

Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên - hạng mục đầu tiên trong Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên, có tên gọi "Huyền tích Am Tiên", với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỷ đồng mới được khởi công tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo chủ đầu tư, điểm nhấn đặc biệt của quần thể du lịch tâm linh này là tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai, được đặt trên đỉnh núi Nưa với tổng chiều cao 167,5m (gồm khối đế cao 45m, đài sen cao 13,6m và tượng Phật cao 108,9m). Tượng Phật dự kiến sẽ xác lập kỷ lục bức tượng Phật lớn nhất thế giới.