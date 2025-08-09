Tốn trăm triệu tiền độ, xe sang thể thao Audi TT bán giá rẻ ngang VinFast VF3

Với những người chơi xe thể thao hay siêu xe giá trị cao, việc bỏ ra vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng để nâng cấp là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bên cạnh đó, không ít người mạnh tay chi cả trăm triệu đồng để độ lại xe dù giá trị xe chỉ ngang ngửa những chiếc xe phổ thông.

Chiếc Audi TT này là một minh chứng điển hình. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, chiếc xe thể thao nhập Đức thuộc đời 2007, đã lăn bánh hơn 150.000 km và đang được chào bán với giá hơn 300 triệu đồng. Trong đó, riêng chi phí nâng cấp cho xe đã tiêu tốn của chủ nhân cũ lên tới gần 100 triệu đồng, bao gồm những thay đổi ở ngoại thất và nội thất.

Mức giá trên cùng chi phí cho gói độ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ độ chịu chơi của chủ xe. Giá trị chiếc xe thể thao hiện chỉ ngang ngửa một chiếc VinFast VF3 (299 triệu đồng), trong khi giá bán tại thời điểm mua mới lên tới hơn 2 tỷ đồng. Sau 18 năm sử dụng, giá trị xe đã giảm tới 87% so với thời điểm mua mới. Riêng tiền độ xe đã chiếm tới 1/3 giá trị chiếc Audi.