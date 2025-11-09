Tôm Việt ồ ạt vào Trung Quốc, doanh nghiệp thu về 767 triệu USD

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến ngày 15/8, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong) đạt gần 767 triệu USD, tăng tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 29% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất của tôm Việt Nam trong năm nay.

Riêng nửa đầu tháng 8 năm 2025, giá trị xuất khẩu đạt gần 57 triệu USD, chiếm gần 30% kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong cơ cấu sản phẩm, nhóm tôm khác (tôm hùm, tôm rảo…) chiếm tỷ trọng áp đảo. Đáng chú ý, các sản phẩm sống, tươi và đông lạnh ghi nhận mức tăng trưởng ba con số. Điều này phản ánh rõ nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh đối với các dòng cao cấp như tôm hùm sống.