Tóm Rosé (BLACKPINK) 'hẹn hò' với bạn trai MV ở Mỹ, mỹ nam bị soi 1 cử chỉ thân mật cực đáng ngờ

Khoảnh khắc Rosé và Evan Mock sánh đôi ngoài đời đang gây sốt cõi mạng. Ngày 10/12, tờ KoreaBoo đưa tin "team qua đường" gần đây bắt gặp Rosé (BLACKPINK) và Evan Mock - nam chính MV Toxic Till The End của cô - xuất hiện ở New York (Mỹ). Cặp sao đi chung xe ô tô với nhau. Đặc biệt, khán giả đổ dồn sự chú ý vào tương tác đầy tình cảm của mỹ nam sinh năm 1997 dành cho Rosé. Cư dân mạng đã soi được khoảnh khắc Evan Mock dường như định vòng tay qua eo Rosé 1 cách thân mật khi thành viên nhóm BLACKPINK bước xuống xe. Trên MXH, nhiều khán giả tích cực "đẩy thuyền" Rosé và Evan Mock nhờ hình ảnh đẹp đôi, diễn xuất vô cùng ăn ý, ngọt ngào như tình nhân thật trong MV cũng như sự thân thiết đáng ngờ ngoài đời của họ. Thậm chí, 1 số fan couple MV còn nghi ngờ Evan Mock đã say nắng Rosé sau khi hợp tác trong Toxic Till The End. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người dành lời khen cho hành động lịch thiệp của Evan Mock đối với Rosé khi đứng chờ cô bước xuống xe hay đi phía sau nữ idol đình đám. Sau đó, người hâm mộ của Rosé đính chính rằng nữ ca sĩ và Evan Mock không hẹn hò riêng với nhau. Họ thực chất là cùng tham dự tiệc mừng nữ ca sĩ phát hành album rosie. Your browser does not support the video tag.

Clip Rosé và Evan Mock sánh đôi bên nhau tại Mỹ.

Evan Mock bị soi hành động dường như muốn vòng tay ôm eo Rosé khi cô bước xuống xe. Khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau của cặp sao gây sốt cõi mạng. Trong MV Toxic Till The End, Rosé và Evan Mock tái hiện mối tình đi qua nhiều cung bậc ngọt ngào nhưng bên trong là sự sắp đặt, thao túng của nhân vật nam. Điểm gây sốt nhất MV chính là nụ hôn giữa Rosé và Evan Mock. Lần đầu khoá môi trai lạ, Rosé khiến MXH bùng nổ. Hàng triệu fan cho biết họ đã "thất tình online" vì đoá hồng nước Úc "đã hôn môi mà còn bị trap". Trước đó, Rosé chỉ mới hôn má Bruno Mars mà đã khiến truyền thông nổi bão.

Evan Mock và Rosé đã hôn môi táo bạo trong MV "Toxic Till The End". Evan Mock sinh năm 1997, bằng tuổi Rosé. Anh là con lai Mỹ - Philippines, và được biết tới là người mẫu, diễn viên, vận động viên trượt ván. Evan Mock từng đóng chính trong loạt phim Gossip Girl của HBO Max. Trước khi sản phẩm chung phát hành, Evan Mock từng bị các fan phát hiện ấn follow Instagram của Rosé và còn chia sẻ ca khúc APT. của cô nàng lên story Instagram. Gần đây, Evan Mock và Rosé đã quay video thực hiện thử thách nhảy APT. trên TikTok.

Evan Mock và Rosé quay video nhảy "APT."

Cặp sao đang được fan couple đẩy thuyền nhiệt tình nhờ hình ảnh đẹp đôi, "phản ứng hóa học" như tình nhân thật trong MV. Album mới rosie của Rosé gồm 12 ca khúc viết về những tan vỡ trong tình yêu. Rosé khiến công chúng bất ngờ khi không cần Dispatch khui, mà tự công khai chuyện tình cảm của bản thân. Những trải nghiệm này thậm chí còn trở thành cảm hứng để cô sáng tác nhạc. Hiện tại, ngoài nhiệt tình ship Rosé và Evan Mock, các netizen cũng đang "ráo riết" tìm xem bạn trai cũ độc hại khiến đóa hồng nước Úc đau khổ là ai. Theo Người đưa tin