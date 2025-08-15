Tom Cruise từ chối nhận giải thưởng do ông Trump trao tặng.

Ngày 13/8, Tổng thống Donald Trump công bố danh sách nghệ sĩ được vinh danh tại Lễ trao giải Kennedy Center Honors lần thứ 48 vào cuối năm nay. Đó là tài tử Sylvester Stallone, Michael Crawford, ca sĩ nhạc đồng quê George Strait, giọng ca I Will Survive Gloria Gaynor và ban nhạc KISS. Theo Decider, ông Trump sẽ đích thân trao giải thưởng thành tựu nghệ thuật trọn đời cho những nghệ sĩ nêu trên.

Tờ The Washington Post cho biết danh sách trên vốn có cả Tom Cruise. Tuy nhiên, siêu sao hành động sinh năm 1962 từ chối tham gia với lý do “xung đột lịch trình”. Thông tin này được nhiều nhân viên cũ và hiện tại của Kennedy Center xác nhận.

Đại diện của Tom Cruise và Kennedy Center không phản hồi khi được báo chí liên hệ để yêu cầu xác nhận thông tin.