“Tôi tin rằng Việt Nam có thể thực hiện được các cam kết tại COP26”

Sau dịp Tết Nguyên Đán, ông Alok Sharma sẽ trở lại thăm Hà Nội với tư cách là Chủ tịch COP26 để thảo luận về những cơ hội hợp tác và triển vọng thu hút tài chính để hỗ trợ thực hiện các cam kết khí hậu mới.

*PV:Ông đánh giá như thế nào về những cam kết này của Việt Nam? Những mục tiêu mà Việt Nam đặt ra tại COP26 phải chăng là tham vọng lớn?

Mục tiêu mới này của Việt Nam là đầy tham vọng nhưng hoàn toàn có thể đạt được, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Mục tiêu này phản ánh một bước tiến rất mạnh mẽ và sẽ góp phần rất lớn vào việc giữ mục tiêu 1,5 độ C trong tầm tay. Việt Nam cũng đã nhất trí ủng hộ một số sáng kiến và tuyên bố quan trọng khác của COP như đã nêu ở trên, củng cố hơn nữa cam kết của Việt Nam trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tôi tin rằng Việt Nam có thể thực hiện các cam kết này, với tiềm năng vốn có cho năng lượng sạch và nền kinh tế năng động, thêm vào đó là các đề nghị tài chính đã có sẵn từ các đối tác quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam để giúp thu hút nguồn tài chính cho phát triển và tư nhân mà Việt Nam cần.

*PV:Vậy việc tăng cường hợp tác giữa hai nước sẽ được mở rộng, cụ thể hóa ra sao sau COP26? Ông có kỳ vọng gì về việc thúc đẩy sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới?

Hợp tác song phương giữa hai nước về tăng trưởng sạch và thích ứng với biến đổi khí hậu đã bắt đầu từ khá lâu. Và gần đây, vào tháng 3/2020, chúng tôi đã đồng chủ trì với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tại Hội nghị cấp quốc gia lần thứ nhất trong khuôn khổ Hội đồng Chuyển dịch Năng lượng của COP26 (ETC), đặt những bước đầu tiên cho nỗ lực chung nhằm giúp đất nước chuyển từ than sang năng lượng tái tạo. Đến thời điểm hiện tại, Báo cáo đánh giá và phân tích khoảng cách về các kịch bản giảm thiểu điện than hiện có tại Việt Nam đã được hoàn thành. Trong 5 năm tới, Hội đồng Chuyển dịch Năng lượng sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng của Việt Nam.