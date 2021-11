'Tôi sống như địa ngục' và chuyện bắt nạt ở showbiz

Trong cuộc phỏng vấn với Mir (cựu thành viên nhóm MBLAQ) mới lên sóng, diễn viên Go Eun Ah chia sẻ về tình trạng bắt nạt, tẩy chay trên phim trường Hàn Quốc. Không chỉ bị đồng nghiệp tung tin sai lệch khiến mọi người tẩy chay, Go Eun Ah còn bị đàn chị cướp váy trong một sự kiện.

Theo Go Eun Ah, tình trạng “ma cũ bắt nạt ma mới” thường diễn ra tại ngành giải trí Hàn Quốc. Go Eun Ah không phải diễn viên đầu tiên vạch trần hậu trường đen tối, đầy sự cạnh tranh của giới phim ảnh, âm nhạc.

Trò chơi quyền lực trong ngành phim ảnh Hàn Quốc

Go Eun Ah kể một ngày, khi nữ diễn viên tới phim trường, các nhân viên tránh mặt cô trong giờ ăn. Các diễn viên và nhân viên trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Go Eun Ah bất cứ khi nào cô xuất hiện. Go Eun Ah bật khóc khi đối mặt với sự lạnh nhạt, tẩy chay của nhân viên, đồng nghiệp.

Khi hỏi nhân viên lý do họ xa lánh cô, Go Eun Ah được biết một đồng nghiệp trong đoàn phim (tạm gọi là A) tung tin đồn tiêu cực về cô.

"Đầu tiên cô ấy tung tin đồn về tôi với các diễn viên khác. Sau đó, các diễn viên nói lại với nhân viên và những người này đương nhiên tin điều đó. Vì họ cho rằng tin đồn đến từ các diễn viên nên đáng tin cậy.