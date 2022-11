Tôi sốc khi vô tình biết được thu nhập của bố

Từ khi tôi thi đỗ đại học, mẹ ngày càng vất vả. Vốn dĩ xưa nay mẹ đã chẳng mấy khi nhàn nhã gì rồi, việc cố gắng cho tôi theo học là cả một gánh nặng đối với mẹ.

Mẹ tôi có một cửa hàng bán đồ nhu yếu phẩm, vốn liếng ban đầu đều là do bán số vàng của hồi môn ngày cưới đi. Từ một cửa hàng nhỏ xíu giờ ít nhiều cũng đã khá khẩm hơn đôi chút. Thế nhưng mẹ vẫn cố gắng bán thêm đồ ăn vặt cho học sinh trường tiểu học gần đó, kiếm được thêm đồng nào là mẹ sẽ làm ngay.

Bố tôi làm ở một ngân hàng. Có thể nhiều người nghe thấy chữ “ngân hàng” này thì sẽ nghĩ thế thì gia đình tôi đâu đến nỗi khó khăn quá đâu. Nhưng thực tế thì kinh tế chính trong gia đình không phải là bố mà là mẹ tôi.

Bố đi làm giờ hành chính, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, quần âu tươm tất, phong thái an nhàn. Mà quả đúng là an nhàn thật vì tất cả những thứ chỉn chu kia đều là một tay mẹ tôi thức đến khuya để chuẩn bị, thời điểm đó bố hoặc là đã say giấc nồng, hoặc là mải mê nhắn tin với đồng nghiệp trên cơ quan.

Vì kinh tế không thật sự thoải mái nên mẹ tôi cứ hoãn mãi chuyện sinh thêm em bé. Mãi cho đến tận bây giờ, tôi đã đủ tuổi trưởng thành thì mẹ lại càng không dám tính đến sinh nở nữa.