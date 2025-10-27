Victoria Beckham đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong một bữa tiệc sinh nhật, ngay sau khi chồng cô, David Beckham, hoàn tất việc chuyển đến LA Galaxy từ Real Madrid vào năm 2007. Con trai của một cựu cầu thủ LA Galaxy kể lại, "Tôi sẽ không bao giờ quên những gì Victoria làm khi tôi tiệc tùng với Beckham".

Huyền thoại của Manchester United và cựu đội trưởng đội tuyển Anh đã có một động thái bất ngờ khi chuyển từ La Liga sang MLS, ký hợp đồng 5 năm với LA Galaxy. Vụ chuyển nhượng đình đám của David Beckham sau đó đã dẫn đến việc các đồng đội cũ của anh ở tuyển Anh là Steven Gerrard, Frank Lampard và Wayne Rooney, cùng nhiều ngôi sao khác, chuyển đến Mỹ thi đấu khi sự nghiệp của họ gần kết thúc.

Gia đình Beckham chuyển đến Los Angeles, kết hợp tham vọng xây dựng đế chế kinh doanh lớn ở Mỹ. Trong khi David Beckham chật vật để đạt được thành công ngay lập tức tại đội bóng mới, thì Victoria lại tỏ ra thích nghi tốt hơn với cuộc sống mới ở Mỹ.

Câu chuyện về cách Victoria đón nhận cuộc sống mới ở Mỹ được con trai của cựu tiền đạo của CLB LA Galaxy, Carlos Pavon, chia sẻ. Carlos Pavon đã ở LA Galaxy trong năm đầu tiên David Beckham khoác áo. Và con trai ông là Carlos Pavon Jr nhớ lại khoảng thời gian ở bên gia đình Beckham, bao gồm cả những kỷ niệm về Victoria trong bữa tiệc sinh nhật của một trong những người con trai của cô.