Tôi phải trả giá khi đặt cược vào tình yêu

Vừa tốt nghiệp đại học là tôi kết hôn. Lấy chồng ở tuổi này, không chỉ gia đình mà hầu hết bạn bè tôi đều cản.

Tất nhiên tôi chẳng nghe ai, vì trong mắt tôi, anh chính là hình mẫu lý tưởng, là người cưng chiều tôi từng chút, và nếu bỏ lỡ, tôi cho rằng mình sẽ không thể có một cuộc tình nào đẹp như thế nữa.

Tôi từng tuyên bố chắc nịch sẽ chẳng hối hận khi lấy anh - Ảnh: Pexels



Sự cố chấp của tôi khiến cả ba và mẹ tôi khóc trong ngày đám cưới, còn tôi hạnh phúc và tuyên bố sẽ không bao giờ hối hận. Mẹ lại nói thẳng rằng bà linh cảm tôi dại dột, bà biết tôi đang sai nhưng không cách nào cản được. Khi bà nói tôi suy nghĩ kỹ, đợi vài năm nữa hãy kết hôn, thì tôi báo tin vừa có thai khoảng 5 tuần.

Tôi chưa có công việc ổn định thì đã mang bầu nên quyết định nghỉ để dưỡng thai. Những ngày tôi nghén lên nghén xuống, mẹ tôi cùng chồng chăm sóc tôi. Quê chồng tôi ở rất xa, nên anh cũng xác định ở gần nhà vợ trong Sài Gòn để tiện làm ăn, tiện phát triển cuộc sống.

Vì thương con, ba mẹ tôi góp tiền, cộng với khoản tiền mừng sau cưới để chúng tôi có một căn chung cư nhỏ. Những ngày mệt mỏi bầu bì, mẹ tôi lại tất tả chạy qua, hết phụ nấu nướng lại lo dọn dẹp.

Ba tôi tìm cách giới thiệu việc cho anh vào một công ty có mức lương tốt hơn, công việc cũng nhàn hơn, không phải đi sớm về khuya. Cứ tưởng sau tất cả những yêu thương vun vén ấy, chúng tôi sẽ có nền tảng để hạnh phúc, để chuẩn bị đón đứa con sắp chào đời. Nhưng tôi đã lầm khi tin tưởng và đặt cược tất cả vào tình yêu.

Anh đi làm được một thời gian ngắn thì nản. Về nhà anh than thở rằng ở công sở người ta không coi trọng anh, do anh được ba vợ giới thiệu mới vào đó làm được. Không vượt qua được sự tự ái, anh đùng đùng chuyển việc, nói là muốn bán vàng cưới để mua chiếc xe hơi chở khách hàng ngày, vừa linh động thời gian vì không gò bó.

Tôi ở thời điểm ấy tuy không đi làm nhưng cũng có đồng ra đồng vào nhờ buôn bán mỹ phẩm online. Ngược lại anh đi làm về chẳng thấy tiền đâu, chỉ than hôm nay xe hỏng, hôm khác không có khách, hôm thì mưa gió mệt chẳng có tâm trạng ra đường. Cái cảnh chán nản khi quanh quẩn ra vào chỉ thấy vợ bầu cằn nhằn, anh bắt đầu kiếm cớ gặp bạn bè uống bia giải khuây. Từ ít thành nhiều, từ vài lần thành thường xuyên. Nhiều lần mẹ tôi biết chuyện, bà chỉ thở dài, còn tôi thì âm thầm khóc, không dám để bà thấy.

Anh ngày càng đi nhiều hơn, có hôm quá nửa khuya mới về. Tôi bắt đầu nghi ngờ khi anh nói dối là đi làm thêm, bận việc, nhưng điện thoại thì tắt máy, nhắn tin không trả lời.

Một lần tôi phát hiện cái áo thun anh hay mặc bên trong có vương sợi tóc dài, màu nhuộm vàng nâu, trong khi đó, từ ngày mang bầu, tôi đã cắt tóc rất ngắn và không dám nhuộm. Hình ảnh sợi tóc vương lại khiến tôi bồn chồn, tự hiểu và tự nghi ngờ điều gì đang đến.

Không vượt qua được sự tự ái, anh đùng đùng chuyển việc - Ảnh: Pexels



Rồi anh cũng thú nhận chuyện ngoại tình khi tôi phát hiện chứng cứ anh đã đi nhà nghỉ với người ta. Tôi cay đắng soạn đơn ly hôn, nhưng khi nhìn xuống cái bụng tròn đã hơn 8 tháng, tôi không thể ký. Tôi nhớ đến nụ cười tự tin hạnh phúc của mình hôm đám cưới. Chỉ mới đây thôi, lời tuyên bố chắc nịch sẽ chẳng hối hận vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi.

Đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa biết phải quyết định thế nào. Anh hứa sẽ không tái phạm, cũng bớt đi sớm về khuya. Tôi nuốt nước mắt khi thấy mẹ vẫn sang nhà, phụ việc này việc nọ. Tôi rầu rĩ khi ba tôi hỏi: “Dạo này Khánh có đưa tiền cho con không?".

Tôi không biết mình sẽ chịu đựng thêm bao lâu. Anh không chỉ làm khổ tôi mà còn làm khổ cả ba mẹ tôi và đứa con mà tôi cứ ngỡ sẽ là sợi dây kết nối hạnh phúc. Bạn bè khuyên tôi cố gắng, dù sao anh cũng có thay đổi, còn chỉ riêng tôi mới biết, cho dù có chấp nhận tha thứ thì vết thương anh gây ra mãi mãi đã là vết sẹo tôi phải mang cả đời.