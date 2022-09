"Tôi ổn - Bạn ổn": Cuốn sách tâm lý học kinh điển giúp tự chữa lành

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1969, nhờ chạm đến một nỗi niềm phổ quát của con người, "Tôi ổn - Bạn ổn" ("I'm OK - You're OK") đã trở thành một trong những tác phẩm tâm lý học kinh điển. Đến nay, "Tôi ổn - Bạn ổn" đã được dịch ra 20 thứ tiếng với hơn 15 triệu bản in.

Thông qua cuốn sách, bác sĩ tâm thần Thomas Harris giúp mỗi người đọc thấu hiểu phần nhân cách dễ bị tổn thương của mình, thứ có nguồn gốc từ những trải nghiệm tiêu cực đầu đời.

Ông chỉ cho ta cách vượt lên trên quá khứ để sống với thực tại mới với lòng tự tin, niềm vui trong trẻo, khả năng kết nối thân mật với người khác và hạnh phúc đích thực.

"Tôi ổn - Bạn ổn" ("I'm OK - You're OK") là một trong những tác phẩm tâm lý học kinh điển (Ảnh: First News).

Những "cuộn băng quá khứ" áp đặt lên hiện tại

"Tôi ổn - Bạn ổn" sử dụng các nguyên tắc của phân tích tương giao - một học thuyết và phương pháp trị liệu tâm lý được phát triển bởi Tiến sĩ Eric Berne.

Bằng chứng lâm sàng chỉ ra rằng, não bộ con người có khả năng ghi lại những ấn tượng quan trọng trong thời thơ ấu - trung thực và chính xác hệt như một chiếc máy ghi âm.

Những ký ức tuổi thơ, vì thế được não bộ lưu trữ giống như trong những "cuộn băng". Trong đó, những "cuộn băng" về cảm xúc nội tâm của đứa trẻ, từ sự tò mò ban sơ, niềm vui được vỗ về cho đến những sợ hãi, hoảng loạn mà mọi đứa trẻ nhỏ bé đều từng trải qua - được lưu giữ trong phần cái tôi trẻ em.