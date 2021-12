"Tôi nhận nhiều phản ánh người mắc Covid-19 phải nhờ vả mới được cấp thuốc"

Your browser does not support the audio element.

Chiều 16/12, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, trước diễn biến lây lan của biến chủng Omicron trên thế giới và một số nước trong khu vực, chúng ta phải trong tâm thế biến chủng này đã xuất hiện ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng nêu lại, từ đầu dịch, khi một nước trong khu vực Đông Nam Á có ca nhiễm biến chủng mới, chúng ta đều xác định, coi như biến chủng mới đã có ở trong nước, tương tự với biến chủng Omicron. Hiện chưa có bằng chứng đủ chắc chắn biến chủng Omiron gây triệu chứng nhẹ hơn biến chủng Delta nhưng đã có bằng chứng lây lan nhanh hơn.