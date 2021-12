Tôi nên làm gì để ngừa ung thư?

Your browser does not support the audio element.

Theo TS Michael Roizen, Giám đốc chăm sóc sức khỏe danh dự tại Cleveland Clinic, bạn đúng khi chiến đấu. Các khuynh hướng di truyền không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sẽ phát triển bất kỳ tình trạng bệnh nào mà chúng có liên quan. Lựa chọn lối sống có thể kích hoạt khuynh hướng đó hoặc giúp loại bỏ nó. Và thực phẩm là một công cụ đắc lực giúp ngăn ngừa ung thư.

Một số món yêu thích là quả mọng, đậu lăng, cải xoăn, rau bina, súp lơ, 100% ngũ cốc nguyên hạt và nghệ.