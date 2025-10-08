Tối nay, Hà Nội bắn pháo hoa

Theo kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ Quốc trong tim" do UBND TP Hà Nội phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức, màn bắn pháo hoa diễn ra lúc 22h ngày 10/8 tại khu vực đường đua F1 (phường Từ Liêm, gần sân vận động Mỹ Đình).

Hà Nội bắn pháo hoa tối nay.

Màn bắn pháo hoa kéo dài 8 phút, gồm 300 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp. Chương trình được thực hiện với kinh phí 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Việc tổ chức chương trình "Tổ Quốc trong tim" và bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, tinh thần yêu nước, đoàn kết trong Nhân dân Thủ đô chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).