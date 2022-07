Tối nay, cả nước hòa nhịp "khúc tráng ca hòa bình" tri ân anh hùng liệt sĩ

Điểm cầu tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang có Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Ngoài chương trình cầu truyền hình đặc biệt này, những ngày tháng 7 linh thiêng năm nay, cả nước đã diễn ra rất nhiều các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc gặp mặt thân mật 75 đại biểu người có công tiêu biểu ít ngày trước. Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 với 387 liệt sĩ được công nhận dịp này diễn ra tại Nghệ An ngày 16/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ tưởng niệm quốc gia, tuyên dương 450 người có công tiêu biểu ngày 24/7…

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại các địa phương, các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.