Tối nay (25/4) sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành: Thông tin chi tiết thời gian, địa điểm,các tuyến đường cấm và lộ trình thay thế.

Hướng 2: Khối Sĩ quan Cảnh sát biển, Khối Sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật, Khối Nữ sĩ quan Thông tin, Khối Nữ sĩ quan Quân y, Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử, Khối Lực lượng tác chiến không gian mạng, Khối Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Hướng 3: Khối Chiến sĩ Lục quân, Khối Chiến sĩ Tăng - Thiết giáp, Khối Chiến sĩ Đặc công, Khối Nữ chiến sĩ Biệt động, Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù, Khối Nam Dân quân biển, Khối Nữ Du kích miền Nam, Khối Nữ Dân quân miền Bắc.

Hướng 4: Khối Sĩ quan Công an nhân dân, Khối Sĩ quan Cảnh sát nhân dân, Khối Sĩ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, Khối Sĩ quan Không quân Công an nhân dân, Khối Nữ CSGT, Khối Sĩ quan Công an TP HCM, Khối Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Khối Sĩ quan Cảnh sát Cơ động, Khối Nữ Cảnh sát Đặc nhiệm, Khối Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu, Khối Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.

Chi tiết các tuyến đường cấm tại TP.HCM và gợi ý lộ trình các tuyến đường thay thế vào ngày sơ duyệt 25/4/2025

Để phục vụ cho buổi sơ duyệt cấp nhà nước, lực lượng chức năng sẽ tạm thời hạn chế lưu thông tại một số tuyến đường trung tâm TP.HCM từ 17 giờ 30 ngày 25/4/2025 đến 1 giờ ngày 26/4/2025 ở một số tuyến đường.

Đồ họa: NLD

Việc cấm đường này áp dụng với cả người và xe - trừ lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho chương trình.