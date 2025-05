Tối nay 1/5, TPHCM ngừng biểu diễn 10.500 drone

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vừa thông tin về chương trình biểu diễn 10.500 drone (máy bay không người lái) trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Theo đó, thành phố sẽ ngừng biểu diễn drone vào ngày hôm nay (1/5).

Liên quan tới buổi biểu diễn tối 30/4, cơ quan này cho biết do nhiễu sóng trên diện rộng, có khả năng mất an toàn bay nên đơn vị tổ chức đã quyết định ngừng bay, thu hồi drone để đảm bảo an toàn.