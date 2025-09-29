Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh). Trong số ít cầu thủ từng chơi cho cả hai đối thủ ngày nay là Newcastle và Arsenal, một trong số họ thực sự mơ ước được chơi cho một đội bóng ở Premier League khác là Manchester United.

Theo đó, Mathieu Debuchy đã chỉ trích HLV Arsene Wenger khi đó còn dẫn dắt Arsenal vì đã ngăn cản một vụ chuyển nhượng tiềm năng của anh đến MU, "Tôi muốn gia nhập MU từ Arsenal nhưng HLV đã ngăn cản". Cựu hậu vệ Arsenal đã thẳng thắn chia sẻ về mong muốn rời "pháo thủ" vào tháng 12 năm 2016 sau khi gia nhập đội bóng từ Newcastle hai năm trước đó.

Hậu vệ phải này được Arsenal ký hợp đồng với mức giá khoảng 12 triệu bảng Anh, trước đó anh có một giai đoạn thành công tại Lille, nơi anh giành chức vô địch Ligue 1 vào năm 2011. Trong mùa giải đầu tiên với Pháo thủ, Debuchy chỉ được ra sân 15 lần trên mọi đấu trường do chấn thương.

Sau khi hồi phục hoàn toàn, Debuchy gặp khó khăn trong việc thay thế Hector Bellerin ở vị trí hậu vệ phải số một. Trong mùa giải 2015 - 2016, Debuchy chỉ ra sân hai lần trước khi được cho mượn đến Bordeaux trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, với hy vọng giành được một suất trong đội hình tuyển Pháp dự Euro 2016.