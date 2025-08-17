Tôi không nhớ nổi lần cuối sử dụng Google là khi nào

Sự thay đổi không chỉ đến từ phát ngôn cá nhân. Theo The Verge, tại một phiên tòa chống độc quyền ở Mỹ, Apple đã tiết lộ rằng lần đầu tiên sau hơn 20 năm, số lượt tìm kiếm Google trên Safari – trình duyệt mặc định của iPhone – đã giảm. Nguyên nhân, theo Apple, là do người dùng ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho các công cụ AI.

Một báo cáo khác từ New York Post trích dẫn dữ liệu của SimilarWeb cho thấy lưu lượng truy cập từ Google đến các trang tin tức giảm từ hơn 2,3 tỷ vào giữa năm 2024 xuống còn dưới 1,7 tỷ vào giữa 2025; tỷ lệ tìm kiếm “zero-click” – khi người dùng tìm thấy thông tin ngay trên trang kết quả mà không cần nhấp chuột – tăng từ 56% lên 69%. Ngược lại, ChatGPT đã đưa hơn 25 triệu lượt truy cập đến các cơ quan báo chí lớn trong năm qua, so với chưa đến 1 triệu lượt vào đầu năm 2024.

Trước những lo ngại về sự sụt giảm, Google khẳng định bức tranh tổng thể vẫn ổn định và một số báo cáo bi quan chỉ tập trung vào những trường hợp riêng lẻ.