Tôi không đủ bản lĩnh để làm mẹ kế

Khi biết tin tôi chia tay Thành, nhiều người thân và bạn bè tiếc nuối vì chúng tôi xứng đôi lại hợp hoàn cảnh. Thành là người đàn ông có sự nghiệp, sống tình cảm; còn tôi ngoại hình ưa nhìn, biết kiếm tiền và giỏi nữ công gia chánh. Cả 2 đều trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, vợ Thành mất do tai nạn giao thông còn tôi ly hôn vì khó sinh con.

Khi tìm hiểu, Thành nói rõ quan điểm, anh không cần có con chung nên tôi không phải áp lực về chuyện đó. Yêu nhau một thời gian, anh muốn tính chuyện lâu dài, nhưng chính tôi lại muốn dừng lại.

Vì chưa từng làm mẹ, tôi không có nhiều kinh nghiệm để chăm sóc trẻ con. Con trai anh học lớp 8 còn con gái học lớp 4, cả 2 đều lễ phép ngoan hiền và tỏ ra quý tôi. Nhưng Thành lại làm tôi thấy áp lực mỗi lần tiếp xúc với các con.

Những lần đi chơi chung hay đến nhà, anh để ý từng cử chỉ, lời nói của tôi với con để rồi sau đó góp ý phân tích.

Dù con của Thành tỏ ra quý mến nhưng tôi không đủ can đảm để làm mẹ kế trong hoàn cảnh này .(Hình minh hoạ)

Có lần, tôi đến nấu bữa tối cho 3 cha con, nhờ con gái rửa rau và cháu xả nước mạnh từ vòi vào nên rau bị bầm giập. Tôi nói nhẹ nhàng: “Lần sau con để nước chảy đầy chậu rồi mới cho rau vào”, con gật đầu. Tôi nhắc tiếp: “Khi người lớn nói, con phải “dạ” chứ!”. Chỉ có thế thôi nhưng anh nói tôi bắt bẻ con gái, làm cô bé tổn thương.

Những chuyện như thế vẫn hay xảy ra nhưng tôi cố gắng không để ý, nghĩ mình có thể khắc phục được. Điều làm tôi lấn cấn nhất là lần nào đến nhà anh, mẹ vợ cũ của anh đều có mặt vì nhà anh nằm kế bên nhà ngoại của các con. Bà ngoại và các dì vẫn thường xuyên qua dọn dẹp và nấu nướng giúp.

Khuôn mặt bà lúc nào cũng đượm buồn và bà rất ít nói nên mỗi lần chạm mặt tôi thấy rất căng thẳng. Tôi hỏi gì thì bà trả lời nấy chứ không bao giờ chủ động bắt chuyện. Trong nhà còn treo nhiều ảnh chụp chung có mặt vợ cũ, tấm ảnh cưới vẫn đặt trên chiếc bàn trang điểm trong phòng ngủ.

Khi Thành đề nghị kết hôn, tôi muốn cha con anh chuyển về nhà tôi sống. Tôi ở trung tâm thành phố, sau này sẽ tiện cho các con đi học hơn, vả lại nhà tôi cũng gần công ty của 2 đứa, đi lại dễ dàng. Nhưng anh không đồng ý với lý do không muốn người ta nghĩ mình phụ thuộc vợ, lợi dụng này nọ.

Tôi tiếp tục đề xuất, mình có một mảnh đất khá rộng, vị trí đẹp, 2 đứa sẽ chung tiền xây nhà mới để làm tổ ấm. Lúc này, Thành mới nói muốn chúng tôi sống ở nhà cũ của anh vì không muốn xáo trộn cuộc sống của 2 con.

Anh chia sẻ: “2 đứa nhỏ mất mẹ sớm đã rất thiệt thòi, giờ phải ở xa nhà bà ngoại thì tội nghiệp lắm”. Tôi lặng người trước lời nói của Thành.

Tôi nghĩ đến cảnh về sống chung, hàng ngày đối diện với nhà vợ cũ của chồng sẽ nảy sinh vô số chuyện phức tạp. Dù có tình cảm với Thành nhưng tôi thấy mình không đủ can đảm để làm mẹ kế trong hoàn cảnh như thế. Cuộc tình dừng lại, tôi cũng đau lòng nhưng bản thân không còn trẻ để phiêu lưu bước vào một cuộc hôn nhân được báo trước có nhiều sóng gió. Và tôi nghĩ, mình đã quyết định đúng.

Thu Hoài