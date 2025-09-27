'Tôi đã ném giày vào Mourinho khiến ông ấy tái mặt'

Vụ việc được cho là xảy ra trong trận đấu giữa Stoke City và Manchester United cách đây nhiều năm. Cựu trọng tài của Premier League Mark Clattenburg tiết lộ rằng ông từng ném giày bóng đá vào HLV huyền thoại Jose Mourinho trong một cuộc cãi vã gay gắt.

Clattenburg đã có 23 năm làm trọng tài tại Giải Ngoại hạng Anh và điều khiển 297 trận đấu. Ông cũng là trọng tài của 37 trận đấu ở Cúp FA và 21 trận ở Cúp Liên đoàn Anh. Nhưng có một lần Clattenburg hoàn toàn mất bình tĩnh trước một trong những HLV mang tính biểu tượng của làng bóng đá. Clattenburg nhớ lại cuộc đụng độ với Mourinho khi xuất hiện trên podcast Whistleblowers của tờ Daily Mail (Anh), "Tôi đã ném giày vào Mourinho".