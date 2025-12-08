Tôi chọn nhẫn nhịn mẹ chồng

Đĩa sủi cảo 66 chiếc chị Hiền tự tay làm mừng sinh nhật mẹ chồng (Ảnh do nhân vật cung cấp)

“Tôi vẫn nhớ, sinh nhật 66 tuổi của mẹ chồng - mốc tuổi quan trọng của người dân ở vùng Đông Bắc - Trung Quốc, tôi đã dậy sớm đi chợ, lựa nguyên liệu tươi ngon, tự tay làm đủ 66 chiếc sủi cảo nhỏ. Người ta tin rằng nếu ăn hết số sủi cảo này, những năm sau sẽ khỏe mạnh, tránh được bệnh tật. Tôi tỉ mỉ gói từng chiếc một, không chỉ là theo phong tục, mà còn là lời chúc sức khỏe, lòng biết ơn của tôi dành cho mẹ chồng, người đã cùng tôi đi qua không ít sóng gió của gia đình”.

Đây là lời kể chân tình của chị Hiền Tracy, một phụ nữ lấy chồng Trung Quốc, chia sẻ về những năm tháng buồn vui bên gia đình chồng nhiều khác biệt. Câu chuyện của chị thật khiến người ta phải chú tâm lắng nghe và ngẫm ngợi…

“Ra ngoài, tôi có thể mặc đồ sành điệu, tác phong nhanh nhẹn như bất kỳ người phụ nữ hiện đại nào. Nhưng về nhà, tôi vẫn luôn là một người phụ nữ của gia đình, chăm sóc từ bữa ăn đến dọn dẹp, quan tâm tới sở thích từng thành viên. Tôi dễ mãn nguyện với những gì mình có, không thích so bì hơn thua, chẳng muốn “trên cơ” chồng.

Tôi tin rằng, người đàn ông cần một chỗ đứng để làm trụ cột, và tôi muốn giữ điều đó cho anh. Ở quê chồng, người ta thẳng thắn và nóng nảy. Tôi cũng nóng tính, nhưng khi chồng hay mẹ chồng nổi giận, tôi hay chọn nhẫn nhịn. Bởi không ai hoàn hảo cả. Bạn bè từng bảo nếu là họ, chắc không chịu nổi tính cách mẹ chồng tôi. Nhưng tôi chọn bỏ qua những tiểu tiết, nhìn vào những điều tốt đẹp hơn…”.

Vợ chồng quen nhau khi chị Hiền dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở Đại học Hà Nội. Anh là người Trung Quốc, từng học tập và làm IT ở Nhật. Hoàn cảnh anh khó khăn, có giai đoạn phải làm việc 18 tiếng mỗi ngày để trả nợ và mua nhà cho bố mẹ. Chính sự hiếu thảo ấy khiến chị xúc động, cảm mến rồi lựa chọn gắn bó. Họ cưới nhau ở cả Việt Nam và Trung Quốc, bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Chị Hiền từng nuôi chồng trong hai năm anh cần hồi phục sức khỏe vì lao lực.

Mẹ chồng người Trung Quốc rất thích mua quà bánh cho chị Hiền (ảnh do nhân vật cung cấp)

Bố mẹ chồng đều khiếm khuyết về cơ thể, bố mất hết đầu ngón tay, mẹ đi tập tễnh, cả hai không biết chữ. Họ chăm chỉ làm nông, nuôi con khôn lớn. Thuở đầu, mẹ chồng nóng tính, nhưng dần dà họ hiểu nhau hơn. Bà thẳng thắn hỏi: “Hôm nay mẹ nói, con có giận không?” Chị cũng thẳng thắn đáp: “Con giận, con không thích như thế”. Chính sự rõ ràng này giúp mối quan hệ giữa 2 người ngày càng gắn kết, khúc mắc dần được hóa giải.

Khi chị Hiền sinh con đầu lòng, mẹ chồng bị tai biến nhẹ, bố chồng phải phẫu thuật. Một tay chị vừa chăm con sơ sinh, vừa chăm mẹ chồng nằm một chỗ ba tháng. Khi bà hồi phục, chị tự mình lo cho bà ở nhà, không nề hà. Đêm dịch tài liệu đến 3 giờ sáng, 6 giờ đã dậy đi làm. Sự kiên nhẫn và hy sinh của chị Hiền khiến chồng ngày càng biết trân trọng vợ hơn.

Bố mẹ chồng chưa bao giờ làm chị Hiền cảm thấy lạc lõng. Khi vợ chồng cãi nhau, họ luôn đứng về phía con dâu, nhắc chồng chị: “Phải trân trọng vợ, không ai được như nó đâu”.

Chị Hiền quả quyết rằng, bản thân luôn cố nghĩ đến ưu điểm trước, bởi nếu tâm hẹp thì mọi việc đều sẽ hẹp. Nuôi con đã khó, huống hồ họ vừa là nông dân, vừa mang khuyết tật. Vậy mà tình thương họ dành cho con cháu thì chưa bao giờ thiếu, làm sao mà mình không thương cho được!

Mẹ chồng - con dâu thân thiết là hạnh phúc của gia đình (ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bây giờ cuộc sống đã ổn hơn, vợ chồng chị Hiền có nhiều thời gian bên nhau, cùng quay các clip hài hài vui nhộn để giải trí. Bận rộn kinh doanh, nhưng chị vẫn giữ nếp sống truyền thống: cơm nước sẵn cho chồng con trước khi đi làm. “Mẹ ruột tôi là mẫu phụ nữ như thế, và tôi chỉ đang tiếp nối. Những dịp đặc biệt của mọi người, tôi luôn muốn tự tay chuẩn bị, như lần làm 66 chiếc sủi cảo tặng mẹ chồng”, chị chia sẻ.

Bồi hồi, chị Hiền nhớ lại ngày xưa, mỗi khi về Trung Quốc thăm nhà, mới sáng mẹ chồng đã mua loại trái cây mà con dâu ưa thích, mang đến tận đầu giường. Giờ đây, cuộc vui nào chị rủ, bà đều đi, chưa bao giờ từ chối. Bố mẹ chồng vẫn vậy - thẳng tính, chân thành, phúc hậu. Bạn bè hay nói hâm mộ cuộc hôn nhân của chị, nhưng Hiền Tracy chỉ cười: “Không cần hâm mộ ai, chỉ cần mình biết đủ là hạnh phúc rồi!”.

Hoàng My