Tôi bật khóc khi vô tình tìm thấy kỷ vật của mẹ chồng trong ngăn tủ

Mẹ chồng lúc nào cũng nhắc tôi phải thế này thế nọ, phải chăm sóc chồng lúc say rượu, phải quan tâm nhau thì mới là vợ chồng... Thế nhưng tôi mặc kệ những gì mẹ chồng nói, tôi thì ghét người nhậu nhẹt say sưa nên cứ thấy chồng say là tôi đi ngủ trước.

Chồng đi chơi khuya, tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại, anh không về thì tôi cũng tắt đèn đi ngủ. Thế là bà nói tôi là người vô tâm, không biết lo cho chồng, không phải mẫu phụ nữ của gia đình. Tôi chẳng có ý kiến phản hồi vì tôi thấy thoải mái là được chứ hơi đâu làm vừa lòng bà cho mệt mỏi.

Rồi mẹ chồng chê tôi tiêu pha hoang phí, không biết tiết kiệm phòng thân hay để dành lúc ốm đau. Tôi chỉ thấy mẹ chồng vô lý vì tiền tôi kiếm được thì tôi thích tiêu gì là quyền của tôi chứ, đó là chưa kể thu nhập của tôi còn gấp rưỡi chồng dù anh đi sớm về khuya.

Tôi cũng không hài lòng việc bà luôn khen con trai trước mặt thiên hạ trong khi biết rõ anh nhu nhược, yếu kém, chẳng chịu mó tay vào việc nhà.

Hôn nhân mệt nhoài với sự xuất hiện của mẹ chồng khiến tôi chán nản không biết đến khi nào mới được ở riêng, được tự do trong cuộc sống để tôi có thời gian được đi chơi, được chăm sóc gia đình thoải mái theo ý mình.