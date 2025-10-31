Tôi ăn mì gói sau bữa tối 7 triệu đồng với bạn gái mới quen

Tôi năm nay 34 tuổi. Năm 28 tuổi tôi chia tay với bạn gái quen từ thời đại học. Tưởng là sắp cưới nhau đến nơi nhưng sau đó bạn gái tôi theo gia đình đi định cư nước ngoài, thế là duyên lỡ từ đây.

Suốt thời gian đó đến nay, tôi không hẹn hò với ai cả. Tết vừa rồi, bố mẹ quá hối thúc chuyện cưới hỏi nên tôi cũng có chút xao động. Nhưng, hẹn hò với ai đây? Vòng tròn mối quan hệ xung quanh tôi không còn đối tượng phù hợp, vì các bạn bè đồng trang lứa đã có con hết cả rồi.