Tối 31/8: Thêm 12.607 ca mắc mới COVID-19, TP.HCM và Bình Dương đã gần 10.000 ca

- Thở máy không xâm lấn: 91

- Thở máy xâm lấn: 916

- ECMO: 23

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Đến thời điểm 18 giờ 45, Tiểu ban Điều trị (Cục Quản lý khám chữa bệnh) vẫn chưa cung cấp số liệu.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 30/8 là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến tối 31/8 - Cả thế giới có 218.056.333 ca nhiễm, trong đó 194.963.650 khỏi bệnh; 4.526.706 tử vong và 18.565.977 đang điều trị (113.685 ca diễn biến nặng). - Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 167.157 ca, tử vong tăng 3.450 ca. - Châu Âu tăng 26.137 ca; Bắc Mỹ tăng 6.781 ca; Nam Mỹ tăng 411 ca; châu Á tăng 129.747 ca; châu Phi tăng 2.787 ca; châu Đại Dương tăng 1.294 ca.



Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 621.796 xét nghiệm cho 755.197 lượt người.