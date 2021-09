Tối 1/9: Thêm 11.434 ca mắc COVID-19, TP HCM nhiều nhất với 5.368 ca

- Thở máy xâm lấn: 907

- ECMO: 24

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong ngày 31/8 là 433 ca tử vong và trong ngày 01/9 là 364 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (658), Bình Dương (78), Long An (14), Đồng Nai (12), Đồng Tháp (10), Tiền Giang (9), Đà Nẵng (4), Khánh Hòa (4), Bình Phước (3), Hà Nội (2), Ninh Thuận (2), Thừa Thiên Huế (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Lào Cai (1), Tây Ninh (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Phúc (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 11.868 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 511.058 xét nghiệm cho 1.005.850 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 14.385.183 mẫu cho 34.503.546 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 31/8 có 230.415 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccien đã được tiêm là 20.210.381 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.483.818 liều, tiêm mũi 2 là 2.726.563 liều.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Bộ Y tế ban hành Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19; yêu cầu triển khai nghiêm, triệt để các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hạn chế tối đa nảy sinh các nguy cơ dịch bệnh lây lan, bùng phát.