Tối 1-11, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tiếp tục lao dốc

Tối 1-11, một số cửa hàng vàng ở TP HCM và các tỉnh, thành báo giá vàng miếng SJC mua vào 153,5 triệu đồng/lượng, bán ra 156,5 triệu đồng/lượng - giảm thêm 2,5 triệu đồng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã giảm hơn 3 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh lịch sử ở vùng 177 triệu đồng hồi giữa tháng 10, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã giảm trên 20 triệu đồng/lượng.