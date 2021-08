Tóc Tiên xăm kín người, chuyện gì đây?

Ngoài những hình xăm này, Tóc Tiên cũng sở hữu bộ sưu tập 8 hình xăm nhỏ xinh khác rải rác khắp cơ thể. Nữ ca sĩ không ngại xăm mình và để lộ những hình xăm này trước công chúng.



Hình xăm "It's choice not chance that determines your destiny" (tạm dịch: Lựa chọn của bản thân mới là thứ quyết định số phận) dọc theo hông phải nhắc nhở, động viên cô về thái độ cũng như cách sống tích cực thay vì đổ lỗi cho số phận.



Bên trên dòng chữ tiếng Anh, Tóc Tiên còn xăm thêm một loạt hình ngôi sao nhỏ và được thực hiện vào 2 dịp hoàn toàn khác nhau.



Ngón áp út bên bàn tay phải của cô cũng có một hình xăm khác có chữ đầu là "Love".