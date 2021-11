Tóc Tiên tìm được lý do hở bạo mà không bị chồng 'mắng'

Tóc Tiên cũng rất tranh thủ khi nhân cơ hội này để tìm lý do không bị chồng "mắng" khi mình hở bạo: "Mong hommie sau này không còn lý do để nhăn nhó khi tôi hở hang nữa. Oh yeah".

Trên con đường "rủ rê" chồng nhập cuộc đua khoe body, có vẻ như Tóc Tiên đã thành công dần đều.