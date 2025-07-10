Tóc Tiên sao lại thế này?

Tóc Tiên từng nhiều lần thử nghiệm phong cách, từ mái tóc pixie cá tính đến layout trang điểm đậm chất Âu. Tuy nhiên, với lần xuất hiện này, sự thay đổi ở khuôn mặt quá rõ khiến công chúng có phần bất ngờ. Dù nhận được khen chê trái chiều, không thể phủ nhận rằng Tóc Tiên vẫn là một trong những nghệ sĩ của Vbiz giữ được sức hút ổn định.

Sinh năm 1989, Tóc Tiên là một trong những nữ ca sĩ gắn liền với loạt bản hit đình đám như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất hay Nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Bên cạnh âm nhạc, cô còn là gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow và từng ngồi ghế nóng các chương trình âm nhạc lớn.

Hoạt động nghệ thuật suốt nhiều năm, Tóc Tiên vẫn luôn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, đường cong quyến rũ cùng thần thái cuốn hút khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, loạt ảnh khoe body nóng bỏng của Tóc Tiên luôn nhận về lượng tương tác cao, trong khi trên sân khấu, cô liên tục biến hóa từ phong cách táo bạo đến sang trọng, thời thượng.

Không chỉ gây ấn tượng bằng giọng hát và phong thái trình diễn, Tóc Tiên còn được xem là một trong những mỹ nhân có gu thời trang sành điệu bậc nhất Vbiz. Nhờ hình ảnh hiện đại, quyến rũ và luôn nắm bắt xu hướng, cô là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện đình đám quy tụ dàn sao quốc tế.

Tóc Tiên có sự nghiệp âm nhạc đáng ngưỡng mộ