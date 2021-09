Tóc Tiên lộ vòng 1 thỗn thệ khi tập gym tại gia

Những ngày giãn cách chống dịch, Tóc Tiên quyết tâm trở thành master chef khi nấu đủ các món từ Á đến Âu từ Nam ra Bắc. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian chăm chỉ tập luyện tại gia với anh PT chính là ông xã Hoàng Touliver.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver tập thể dục tại gia

Mới đây, nữ ca sĩ quay lại clip một buổi tập của mình. Cô diện bộ đồ tập bó sát, tóc cặp gọn gàng, thảm đệm và dụng cụ sẵn sàng chẳng khác nào phòng gym thực thụ.