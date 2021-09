Tóc Tiên dọa 'oánh' ai nghi ngờ mình mặc váy nhái siêu mẫu Kendall Jenner tại Met Gala 2019

Your browser does not support the video tag.

Khi nghi vấn cho rằng cô mặc đồ đạo nhái còn đang le lói thì Tóc Tiên nhanh chóng dập tắt bằng bức hình kèm dòng trạng thái: "Xiêm y NTK Tăng Thành Công may cho 2 tháng trước mà vì ca sĩ mập ốm thất thường quá nên sửa tới sửa lui mãi mới vừa eo. Bộ đồ may 2 tháng trước rồi nên ai bảo copy tôi oánh á."

Công bằng mà nói, hai thiết kế cùng chung ý tưởng về màu sắc và được làm trên chất liệu khá giống nhau nhưng về phom dáng thì hoàn toàn khác biệt.